11 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TSK Uzay Komutanlığı kurulması için çalışmalara hız verdi

TSK Uzay Komutanlığı kurulması için çalışmalara hız verdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2023 09:24
Türk Silahlı Kuvvetleri askeri alanda önemli bir stratejik güç kazanmak için Uzay Komutanlığı kurmaya hazırlanıyor. Uzay Komutanlığı Türkiye'ye stratejik güç kazandıracak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mehmetçik uzay yolunda
Mehmetçik uzay yolunda
İİT İsrail’in katliamını durdur mu?
İİT İsrail'in katliamını durdur mu?
35 günlük katliamın acı kayıpları
35 günlük katliamın acı kayıpları
Filistin’in efsanevi lideri: Arafat!
Filistin’in efsanevi lideri: Arafat!
Filistin toprakları işte böyle çalınıyor!
Filistin toprakları işte böyle çalınıyor!
Sahte Atatürk yine köşeyi döndü! Söğüşlemek için 09.05’te yayın açtı! Çok sayıda kişi Atam diyerek binlerce lira gönderdi....
"Sahte Atatürk" yine köşeyi döndü! Söğüşlemek için 09.05'te yayın açtı! Çok sayıda kişi "Atam" diyerek binlerce lira gönderdi....
Yargıtay’dan AYM açıklaması
Yargıtay’dan AYM açıklaması
AYM yetki sınırlarını aştı mı?
AYM yetki sınırlarını aştı mı?
CHP’li Besim Dutlulu’dan tepki çeken hareket
CHP’li Besim Dutlulu’dan tepki çeken hareket
AYM yetki sınırlarını aştı mı?
AYM yetki sınırlarını aştı mı?
Oscarlı yıldızdan İsrail’e tepki
Oscarlı yıldızdan İsrail’e tepki
Gazzeliler evlerine dönebilecek mi?
Gazzeliler evlerine dönebilecek mi?
Daha Fazla Video Göster