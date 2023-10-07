07 Ekim 2023, Cumartesi
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TSK teröristlerin inlerini paramparça etti!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristlerin inlerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği hava harekatının görüntülerini paylaştı. İHA, SİHA ve F-16'larla vurulan terör inleri adeta paramparça oldu.
"Demirden pençelerimizin dün gece Suriye'nin kuzeyindeki terörist inlerini paramparça ettiği anlar" notuyla paylaşılan görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerini tam isabetle yok etti.