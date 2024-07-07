07 Temmuz 2024, Pazar
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TSK Suriye’nin kuzeyini teröristlerden temizledi
Türkiye, Suriye sınırında yaptığı operasyonlarla güvenli alanlar oluşturdu. Böylece hem sınır hattından gelecek saldırılar önlendi, hem de bölge halkı terörün pençesinden kurtarıldı. Türkiye, yaptığı yardımlarla da bölge insanının ata topraklarında yaşamasına imkan sağladı.