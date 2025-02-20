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Trump’tan kralımız çok yaşa paylaşımı! Kendini kral mı ilan etti?

Trump'tan "kralımız çok yaşa" paylaşımı! Kendini "kral" mı ilan etti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 19:11
Göreve geldiği ilk günden bu yana yüzlerce kararnameye imza atan ABD Başkanı Trump, yaptığı son düzenlemeyi "kralımız çok yaşa" sözleriyle duyurdu. Ardından ise beyaz saray, Trump'ın başında taçla kral olarak betimlendiği bir dergi kapağı paylaştı. Peş peşe yapılan o paylaşımlar, "trup kendisini ABD kralı mı ilan etti?" tartışmasını da beraberinde getirdi.
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Trump’tan kralımız çok yaşa paylaşımı! Kendini kral mı ilan etti?
Trump’tan kralımız çok yaşa paylaşımı!
Trump'tan "kralımız çok yaşa" paylaşımı!
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