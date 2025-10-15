Trump’tan Hamas’a tehdit: Silahı bırakmazsa biz bıraktırırız!

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı kritik açıklamada öncelikli gündeminin Gazze olduğunu belirtti. “İkinci aşama şimdi başlıyor” diyerek dikkat çeken ifadeler kullanan Trump, Hamas’a açıkça meydan okudu. Trump ayrıca, ABD’nin İspanya, Rusya ve Çin ile olan ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi.

