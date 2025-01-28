28 Ocak 2025, Salı
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Trump'tan Gazze'de sürgün çağrısı! ABD'yi İsrail'in demir kubbesi koruyacak
ABD Başkanı Donald Trump tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Trump, Gazze’de İsrail’in katliamına uğrayan Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etti. Diğer yandan Trump, ABD’de İsrail’in demir kubbe sistemine benzer bir savunma sistemi kurmayı planlıyor. Son gelişmeleri Washington’da bulunan gazeteci İrfan Sapmaz A Haber canlı yayınında anlattı.