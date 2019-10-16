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16.10.2019
Trump’tan Fox News’e Türkiye açıklaması: Öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar
ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından olan FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." dedi.
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