Trump’ın yeni dönemi nasıl olacak? Uzmanlar A Haber’de yorumladı

ABD’de 60. kez yapılan başkanlık seçiminde Donald Trump ülkenin 47. başkanı oldu. Donald Trump 2. dönemine ilişkin zafer konuşmasında önemli mesajlar verdi. İç politika vergi indirimleri ve sınır kapatmalarından bahseden Trump dışarı da ise savaşları bitirme mesajı verdi. Konuşmanın şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN