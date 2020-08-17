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Trump'ın "Erdoğan dünya çapında bir satranç oyuncusu" sözleri ne anlama geliyor? Hasan Basri Yalçın, A Haber'de yorumladı

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Giriş: 17.08.2020 22:56
Güncelleme:17.08.2020 23:07
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi "dünya çapında satranç oyuncusu" olan yabancı liderlerin olduğu bir dünyada Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın "zihnen yetersiz" olduğunu savundu. Güne bomba gibi düşen bu açıklama A Haber'de Memleket Meselesi programında masaya yatırıldı. Doç Dr. Hasan Basri Yalçın, “Biz daha Biden’ın sözlerine konuşurken, Trump’ın bu açıklamayı yapması meseleyi daha da ilgin hale getiriyor. Benim ilk tepkim şöyle oldu; Türkiye’de biz siyasi yelpazenin iki tarafından bahsediyoruz. Bir Tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğu, diğer taraftan da onu destekleyenlerin olduğu... Bir diğer taraftan da Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset yapan bir muhalefetten bahsediyoruz. İki tane de ABD Başkan adayının Türkiye’ye bakışlarından mukayese edin! Biden'ın kullandığı ifadelerden bazılarına dikkat edin. “Elemanları açıkça destekleme yöntemine geçmeliyiz” diyor. Biden Türkiye’deki muhalefeti bir eleman olarak görürken; Trump, diğer dünya liderlerinin Erdoğan’ı usta bir satranç oyuncusu olarak gördüklerini, ona nüfus edemediklerini Trump’tan da yardım istediklerini anlattıkları… Yani bir taraftan bizim muhalefete birileri bir piyon gibi bir unsur olarak baktığı, diğer taraftan da ABD Başkanı’nın dünya siyasetinden bahsederken en önemli isimlerden biri olarak bahsetmek zorunda kaldığı Erdoğan’dan bahsediyoruz.” dedi.

Trump, Fox News kanalında yayınlanan bir programa telefonla katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, program boyunca farklı konularda eleştirdiği başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Biden'a dış politika alanında da sert eleştiriler getirdi.

Çok zeki dünya liderlerinin olduğu bir ortamda Biden'ın bu kişilerle baş edemeyeceğini savunan Trump, Biden için "zihnen bitmiş" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştıklarını da vurgulayarak, bazı devlet başkanlarının kendisinden Erdoğan'ı aramasını istediklerini, çünkü Erdoğan'ın kendisini dinlediğini söylediklerini kaydetti.

Demokrat Başkan Adayı Biden'ın ocak ayında New York Times'ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara'nın sert tepkisini çekmişti.

Son dakika: Trumptan flaş Erdoğan açıklaması! Birinci sınıf satranç oyuncusu... SON DAKİKA: TRUMP'TAN FLAŞ ERDOĞAN AÇIKLAMASI! "BİRİNCİ SINIF SATRANÇ OYUNCUSU..."

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