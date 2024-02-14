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Trump’ın çok konuşulan NATO çıkışı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 00:26
Donald Trump’tan para yoksa koruma yok tehdidi “Rusya’yı NATO’ya saldırmaya teşvik ederim.” Konuyla ilgili detayları Anadolu Ajansı muhabiri Hakan Çopur aktardı.
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