14 Temmuz 2024, Pazar
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Trump’a suikast neden önlenmedi? Trump vurulmadan önce mi suikastçıya ateş açıldı?
Başkanlık seçimleri için geri sayımın sürdüğü ABD'de, cumhuriyetçi aday Donald Trump'a suikast girişiminde bulunuldu. Pensilvanya düzenlediği mitingde üzerine ateş açılan Trump, kulağından yaralandı. Saldırgan keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü. Trump'ı sıyıran kurşunun başına isabet ettiği bir kişi hayatını, kaybetti. Yaralanan iki kişinin ise durumu kritik. Saldırıda kimin parmağı var? Seçim ayarlı suikast girişimi mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Burada bir güvenlik zafiyeti var" dedi.