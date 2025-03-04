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Trump - Zelenskiy kavgası! ABD Ukrayna’ya silah yardımını durdurdu

Trump - Zelenskiy kavgası! ABD Ukrayna'ya silah yardımını durdurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 09:20
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil" açıklamasına tepki gösterdi. ABD'nin daha fazla bu duruma tahammül etmeyeceğini söyledi. Trump Zelenskiy'nin savaşı sürdürme niyetinde olduğunu ve barışa hazır olmadığını sözlerine ekledi. Diğer yandan Beyaz Saray ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları duraklatma kararı aldığını duyurdu.
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Trump - Zelenskiy kavgası! ABD Ukrayna’ya silah yardımını durdurdu
ABD Ukrayna’ya silah yardımını durdurdu
ABD Ukrayna'ya silah yardımını durdurdu
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