Trump - Zelenskiy kavgası! ABD Ukrayna’ya silah yardımını durdurdu

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil" açıklamasına tepki gösterdi. ABD'nin daha fazla bu duruma tahammül etmeyeceğini söyledi. Trump Zelenskiy'nin savaşı sürdürme niyetinde olduğunu ve barışa hazır olmadığını sözlerine ekledi. Diğer yandan Beyaz Saray ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları duraklatma kararı aldığını duyurdu.

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