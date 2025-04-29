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Trump ve Şi telefonda görüştü mü? Çin’den yalanlama geldi

Trump ve Şi telefonda görüştü mü? Çin’den yalanlama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 09:22
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Çin ile tarifeler için temasta olduklarını söylemiş hatta Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştüğünü de duyurmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı ise iki lider arasında yakın zamanda bir görüşme olmadı açıklamasında bulundu. Ek vergiler için de “Müzakere yok” mesajı gönderdi.
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