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Trump körfez turunu noktaladı: Eve dönüyorum!

Trump körfez turunu noktaladı: Eve dönüyorum!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 19:49
ABD Başkanı Donald Trump, orta doğu turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde veda konuşması yaptı. İstanbul'a gidip gitmeyeceği merak konusu olan Trump, "eve dönüyorum" dedi. Ukrayna ve İran görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Gazze'deki insani krizle de ilgilendiklerini söyledi.
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Trump körfez turunu noktaladı: Eve dönüyorum!
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