Trump körfez turunu noktaladı: Eve dönüyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, orta doğu turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde veda konuşması yaptı. İstanbul'a gidip gitmeyeceği merak konusu olan Trump, "eve dönüyorum" dedi. Ukrayna ve İran görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Gazze'deki insani krizle de ilgilendiklerini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN