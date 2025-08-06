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Trump katliam onayı! Netanyahu Gazze’yi topyekun işgale başlıyor

Trump katliam onayı! Netanyahu Gazze'yi topyekun işgale başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.08.2025 08:55
Gazze'de soykırım gece gündüz sürerken İsrail basını yeni katliamlara yeşil ışık yakıldığını yazdı. ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye kapsamlı bir operasyon düzenlenmesi için Netanyahu’ya onay verdiği öne sürüldü. Ayrıca Gazze'deki saldırıların daha da yoğunlaşacağı ifade edildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TESAM Başkan Yardımcısı Dr. Yıldırım Deniz değerlendirdi.
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Trump katliam onayı! Netanyahu Gazze’yi topyekun işgale başlıyor
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