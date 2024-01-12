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Trump ABD’yi NATO’dan çekecek mi? 2020 yılındaki sözleri gündem oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 16:05
ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 2020 yılında Avrupalı yetkililere, “Avrupa bir saldırıya uğrarsa, ABD sizi korumaz” dediği iddia edildi. Eski başkan Trump, katıldığı televizyon programında iddiaları doğruladı ve başkan seçilmesi halinde NATO'dan ayrılma konusunda ise açık kapı bıraktı
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