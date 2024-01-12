12 Ocak 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Trump ABD’yi NATO’dan çekecek mi? 2020 yılındaki sözleri gündem oldu
ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 2020 yılında Avrupalı yetkililere, “Avrupa bir saldırıya uğrarsa, ABD sizi korumaz” dediği iddia edildi. Eski başkan Trump, katıldığı televizyon programında iddiaları doğruladı ve başkan seçilmesi halinde NATO'dan ayrılma konusunda ise açık kapı bıraktı