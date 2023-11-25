25 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Trol savcı yeniden açığa alındı! Danıştay'ın skandal kararı sonrası HSK'dan yeni hamle

Trol savcı yeniden açığa alındı! Danıştay'ın skandal kararı sonrası HSK'dan yeni hamle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2023 14:16
Sosyal medyada trollük yaparak siyasilere küfreden ve bu gerekçe ile HSK tarafından görevden alınan Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ü Danıştay skandal bir kararla görevine iade etmişti. HSK, davaları sürdüğü gerekçesiyle Gündüz'ü yeniden açığa aldı.
Trol savcı yeniden açığa alındı!
Trol savcı yeniden açığa alındı!
AK Parti’de temayül yoklaması yarın!
AK Parti'de temayül yoklaması yarın!
Lüks araçları ucuza satma yalanı
Lüks araçları ucuza satma yalanı
Kayak merkezlerinde sezon hazırlığı!
Kayak merkezlerinde sezon hazırlığı!
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
Büyük İsrail paranoyası: Arz- Mev’ud!
Büyük İsrail paranoyası: Arz- Mev’ud!
Dilan Polat’tan intihar telefonu!
Dilan Polat’tan intihar telefonu!
Erdoğan’dan 9.Dünya Helal Zirvesi’ne video mesaj
Erdoğan'dan 9.Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj
Hangi iller risk altında?
Hangi iller risk altında?
Türkiye’nin muharip uçak ihtiyacı!
Türkiye’nin muharip uçak ihtiyacı!
İşte gündemi sarsan olayın detayları
İşte gündemi sarsan olayın detayları
İstanbul’da en çok değerlenen ilçeler!
İstanbul’da en çok değerlenen ilçeler!
Daha Fazla Video Göster