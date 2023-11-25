Trol savcı yeniden açığa alındı! Danıştay'ın skandal kararı sonrası HSK'dan yeni hamle

Sosyal medyada trollük yaparak siyasilere küfreden ve bu gerekçe ile HSK tarafından görevden alınan Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ü Danıştay skandal bir kararla görevine iade etmişti. HSK, davaları sürdüğü gerekçesiyle Gündüz'ü yeniden açığa aldı.