Tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı! Kazada yaralılar var

Son dakika haberleri… Son dakika haberi...İstanbul Alibeyköy'de tramvay kazası meydana geldi. Tramvay İETT otobüsü ile çarpıştı. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş’a konuşan vatandaşlar kazanın İETT otobüsünün tramvay yoluna hızlı girdiği için olduğunu ve yaralıların bulunduğunu söyledi.

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