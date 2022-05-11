11 Mayıs 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tramvay İETT otobüsü çarptı! Yaralılar var
Son dakika haberine göre… İstanbul Haseki Tramvay Durağı’nda, tramvay İETT otobüsüne çarptı. Tramvayın ön kısmında büyük hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.