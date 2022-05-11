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Tramvay İETT otobüsü çarptı! Yaralılar var

A Haber
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Giriş: 11.05.2022 10:29
Son dakika haberine göre… İstanbul Haseki Tramvay Durağı’nda, tramvay İETT otobüsüne çarptı. Tramvayın ön kısmında büyük hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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