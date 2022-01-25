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Trakya'dan İstanbul'a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

İHA
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Giriş: 25.01.2022 14:54
İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Trakya'dan İstanbul yönüne araç geçişine izin verilmiyor. Tekirdağ-Çorlu otoban gişelerinde trafik ekipleri İstanbul istikametine giden sürücüleri durduruyor. Ekipler, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a gidişlere izin verilmeyeceğini aktararak, sürücülerin dönmeleri istiyor.
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