Trafikte kaynak yapanlar dikkat! Kaynak yapanlar yüzde 100 suçlu

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda 'kaynak yapmak' olarak bilinen şerit ihlali, özellikle İstanbul'da herkesin karşılaştığı bir problem. Bazı kendini bilmezler, adeta gözünüzün içine baka baka hakkınızı yiyor. Üstelik çoğu zaman kaza yapmayı bile göze alıyorlar. Bunu da, "Eğer bana çarpılırsa suçlu onlar" rahatlığıyla yapıyorlar. Ama onlara kötü bir haberimiz var. Kaza sigorta işlemlerine yansıdığında, "kaynak yapanlar" yüzde 100 suçlu sayılıyor.

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