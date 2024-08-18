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Trafikte araç denetimi! Bakan Yerlikaya son rakamı duyurdu

Trafikte araç denetimi! Bakan Yerlikaya son rakamı duyurdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 09:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 8-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında, 1 milyon 971 bin 985 araç denetlediğini, toplam 447 bin 672 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.
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Trafikte araç denetimi
Trafikte araç denetimi
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