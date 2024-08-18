Trafikte araç denetimi! Bakan Yerlikaya son rakamı duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 8-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında, 1 milyon 971 bin 985 araç denetlediğini, toplam 447 bin 672 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

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