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Trafik sorununa çözüm için yeni adım! Bağlantı yollarındaki gişeler kalkacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 14:19
İstanbul'da trafiği rahatlatmak için yeni bir adım atılıyor. Megakentteki bağlantı yollarında bulunan gişeler kaldırılacak. Hızlı geçişin ayrıntılarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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