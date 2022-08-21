21 Ağustos 2022, Pazar
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Trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiyeciler için tören düzenlendi
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 3 itfaiyeci için tören düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57) ve Ahmet Polat'ın (29) cenazeleri, Şehreküstü İtfaiyesi'nin bahçesine getirildi.