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Trafik de dolu otoparklar da dolu! Otoparkın aylık ücreti 10 bin oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 15:08
İstanbul'da kilitlenen trafikte beklemek ayrı park yeri bulmak ayrı dert oldu. Otopark ücretleri de dudak uçuklatan noktaya çıkmış durumda.
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Trafik de dolu otoparklar da dolu Otoparkın aylık ücreti 10 bin oldu
Trafik de dolu otoparklar da dolu Otoparkın aylık ücreti 10 bin oldu
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