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Trabzon’da yavru kediyi duvara fırlatıp öldürmüştü! Kedi katiline indirimsiz hapis cezası!

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 16:46
Trabzon'da tartıştığı eşine kızıp yavru kedisini duvara fırlatarak öldüren sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme kediyi yastık sanarak tekmelediğini söyleyen sanığa indirimsiz 2 yıl hapis cezası verdi. Ceza ertelenmedi, bir üst mahkemenin onamasından sonra sanık cezaevine girecek. Trabzon’dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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