27 Nisan 2022, Çarşamba
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Trabzon’da yavru kediyi duvara fırlatıp öldürmüştü! Kedi katiline indirimsiz hapis cezası!
Trabzon'da tartıştığı eşine kızıp yavru kedisini duvara fırlatarak öldüren sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme kediyi yastık sanarak tekmelediğini söyleyen sanığa indirimsiz 2 yıl hapis cezası verdi. Ceza ertelenmedi, bir üst mahkemenin onamasından sonra sanık cezaevine girecek. Trabzon’dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.