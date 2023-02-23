23 Şubat 2023, Perşembe
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Tozkoparan Mahallesi'ndeki riskli yapıla yıkılmasın diyen Meral Akşener'den itiraf: Bağırdık gürültü çıkardık
İYİ Parti lideri Meral Akşener Beykoz Tokatköy ve Güngören'in Tozkoparan Mahallesi'nde, kentsel dönüşümün durdurulması için bizzat sahaya inip halkı galeyana getirme konusunda etkin rol oynamış, riskli yapıların yıkılmaması konusunda da bir itirafta bulundu. Akşener önce Beykoz Tokatköy'de halka kentsel dönüşüme direnmesi çağrısında bulundu. Ardından vekillerini de sahaya sürerek bürokrasiyi