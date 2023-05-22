Tosya yüzde 77.26 ile "Erdoğan" dedi! AK Parti'ye rekor oy çıkan ilçeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın yüksek oy aldığı ilçelerden biri de Kastamonu Tosya oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN