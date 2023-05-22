22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tosya yüzde 77.26 ile "Erdoğan" dedi! AK Parti'ye rekor oy çıkan ilçeler

Tosya yüzde 77.26 ile "Erdoğan" dedi! AK Parti'ye rekor oy çıkan ilçeler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2023 10:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın yüksek oy aldığı ilçelerden biri de Kastamonu Tosya oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tosya yüzde 77.26 ile Erdoğan dedi!
Tosya yüzde 77.26 ile "Erdoğan" dedi!
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, diğer partilerle ortaklık yaparken hesap hatası, CHP’nin Meclis’te sandalye kaybetmesine neden oldu. Dahası koalisyon ortaklarının parti kurmayları da büyük hüsrana uğradı. Çünkü pek çok isim, Kılıçdaroğlu’nun kazanıp hükümet
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, diğer partilerle ortaklık yaparken hesap hatası, CHP'nin Meclis'te sandalye kaybetmesine neden oldu. Dahası koalisyon ortaklarının parti kurmayları da büyük hüsrana uğradı. Çünkü pek çok isim, Kılıçdaroğlu'nun kazanıp hükümet
Kaplan’ın Demirtaş paylaşımı
Kaplan’ın Demirtaş paylaşımı
Sinan Oğan’ın kararı ne olacak?
Sinan Oğan'ın kararı ne olacak?
Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı
Deprem bölgesi yeniden inşa ediliyor! 11 ilde kalıcı konut ve köy evlerinin inşası tüm hızıyla sürüyor
Deprem bölgesi yeniden inşa ediliyor! 11 ilde kalıcı konut ve köy evlerinin inşası tüm hızıyla sürüyor
Terör örgütü PKK’dan alçak sözler!
Terör örgütü PKK’dan alçak sözler!
Etna Yanardağı patladı
Etna Yanardağı patladı
İnsanlık ve merhamette öndeyiz
"İnsanlık ve merhamette öndeyiz"
Onlara oy verenlere yazıklar olsun
"Onlara oy verenlere yazıklar olsun"
CHP’li belediye depremzedeleri aşağıladı!
CHP'li belediye depremzedeleri aşağıladı!
Daha Fazla Video Göster