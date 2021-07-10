"Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın 10 odalı evi ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçarak yerleştiği Uruguay'da yaşadığı 10 odalı evin fotoğrafları ortaya çıktı. 1.500 metrekarelik arsa içerisinde yer alan 500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo yer alıyor. Kendisine ait 70 metre uzunluğunda iskelesi olan lüks malikanede rulet masasının da olduğu kumar bölümü de bulunuyor.