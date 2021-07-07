07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun'daki köylüleri konuştu: Böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değil
Tosuncuk lakabıyla bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın köylüleri Aydın'ın Türkiye'ye teslim olmasının ardından konuştu. Köylerinden böyle bir kişinin çıkmasına son derece üzüldüklerini belirten vatandaşlar Tosuncuk için "Kendisi bu kadar insanları dolandırabilecek böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değildi." ifadelerini kullandı.