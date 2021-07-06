Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın Giresun’daki kaçak villası

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın, Giresun’un Espiye ilçesinde bir dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın’ın, 2016 yılında Aydınlar köyünde yaptırdığı 2 katlı ahşap kaçak villanın babası Murat Aydın adına kayıtlı olduğu belirlendi. Ayrıca villanın çevresinin güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü.