“Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi

'Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, dört saat süren savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mehmet Aydın adliyede savcıya ifade verdi. Aydın ilk ifadesinde, "Mağdurların parasını ödemek istiyorum" dedi. Tosuncuk, 64 milyon TL zarar olduğunu, şirketin değerinin 200 milyon TL dolaylarında olduğunu ifade etti, zararı karşılamak için teslim olduğunu bildirdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ramazan Almaçayır aktardı.

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