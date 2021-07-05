'Tosuncuk' İstanbul Emniyeti'nde! Yargı süreci nasıl işleyecek? Şikayetler çekilirse ne olur?

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan, 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan 'Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın için, yargı süreci başladı. Mehmet Aydın şirketine ilişkin evrakları polise teslim etti. Polis, ‘Tosuncuk'un yanında getirdiği belgeleri inceliyor. Peki aydın için hukuki süreç nasıl işleyecek? Mağduriyetleri giderirse daha az ceza alabilir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Mehmet Fatih Önsöz değerlendirdi.

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