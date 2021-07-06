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'Tosuncuk' ifadesinde neler söyledi? Hesap hareketleri inceleniyor mu? Sorgulamayı özel ekip yapıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 09:39
Türkiye'ye getirilen tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili işlemler sürerken birbiri ardına yeni bilgiler dosyaya girmeye devam ediyor. Öte yandan çiftlik bank vurguncusu Mehmet Aydın’ın ifadesi alınmaya başlandı. Bunun için de 60 sayfalık soru hazırlandığı öğrenildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
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