06 Temmuz 2021, Salı
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"Tosuncuk" emniyette sorguda | Mehmet aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis istemi
Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarın ardından Brezilya’da Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu. Özel bir ekiple Türkiye’ye getirilen Aydın’ın ifadesi alınmaya başlandı. Son bilgileri A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı.