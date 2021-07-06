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"Tosuncuk" emniyette sorguda | Mehmet aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis istemi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 10:14
Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarın ardından Brezilya’da Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu. Özel bir ekiple Türkiye’ye getirilen Aydın’ın ifadesi alınmaya başlandı. Son bilgileri A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı.
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