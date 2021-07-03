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'Tosuncuk' bugün Türkiye'ye getiriliyor! İşte ilk fotoğraf

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Giriş: 03.07.2021 13:24
Binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın, Brezilya’da teslim olmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya makamları Mehmet Aydın'ı Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Türkiye'den 3 polisten oluşan özel ekip Brezilya'ya gitti. Mehmet Aydın, akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Bu arada 'Tosuncuk'un ilk fotoğrafları da geldi.
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