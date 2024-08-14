14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Torbalı’nın tescilli Bardacık incirinde hasat

Torbalı’nın tescilli Bardacık incirinde hasat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2024 10:16
İzmir Torbalı'nın meşhur bardacık incirinde hasat başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Torbalı’nın tescilli Bardacık incirinde hasat
Torbalı’nın tescilli Bardacık incirinde hasat
Kaç milletvekili AK Parti’ye geçecek?
Kaç milletvekili AK Parti'ye geçecek?
Oyun platformlarına uyarı: Gerekeni yaparız
Oyun platformlarına uyarı: Gerekeni yaparız
İsrail’den Nuseyrat’ta sivil katliamı
İsrail’den Nuseyrat’ta sivil katliamı
Hamas’ın roketi Tel Aviv’de nasıl yankılandı?
Hamas’ın roketi Tel Aviv’de nasıl yankılandı?
59 ilde Narkoçelik operasyonu
59 ilde "Narkoçelik" operasyonu
CHP’li belediyelerde işçi kıyımı
CHP’li belediyelerde işçi kıyımı
AK Parti 23 yaşında
AK Parti 23 yaşında
İstanbul’un parasını güzel güzel yediler!
İstanbul'un parasını güzel güzel yediler!
AK Parti 23 yaşında! İşte 23 yıllık başarı hikayesi
AK Parti 23 yaşında! İşte 23 yıllık başarı hikayesi
Tel Aviv’de patlama sesleri!
Tel Aviv’de patlama sesleri!
Kerkük’te korsan seçim
Kerkük'te korsan seçim
Daha Fazla Video Göster