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Torba yasa, memur ve emekliye zam! Kabine bugün toplanıyor

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 10:10
Siyasete verilen "Bayram molası" bitti. Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Gündemde Meclis'e sunulması beklenen torba yasa var. Memur ve emeklilerin de maaşlarına ilişkin soru işaretleri giderilecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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