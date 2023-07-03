03 Temmuz 2023, Pazartesi
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Torba yasa, memur ve emekliye zam! Kabine bugün toplanıyor
Siyasete verilen "Bayram molası" bitti. Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Gündemde Meclis'e sunulması beklenen torba yasa var. Memur ve emeklilerin de maaşlarına ilişkin soru işaretleri giderilecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.