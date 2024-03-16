Toprak altında kalan araca ulaşıldı! Pikapta herhangi bir işçiye ulaşılamadı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat meydana gelen toprak kayması sonrası göçük altında kalan pikaba ulaşıldı. 33 gün sonra ulaşılan pikapta herhangi bir işçinin olmadığı bildirildi. Heyelan sırasında kaybolan 9 kişiden ise henüz haber yok.

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