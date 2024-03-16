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Toprak altında kalan araca ulaşıldı! Pikapta herhangi bir işçiye ulaşılamadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 17:48
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat meydana gelen toprak kayması sonrası göçük altında kalan pikaba ulaşıldı. 33 gün sonra ulaşılan pikapta herhangi bir işçinin olmadığı bildirildi. Heyelan sırasında kaybolan 9 kişiden ise henüz haber yok.
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