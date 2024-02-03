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Toplumun sinir uçları neden hedefte?

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Giriş: 03.02.2024 10:22
Peş peşe yaşanan provokasyonların perde arkasında ne var? Kimler neden Ttürkiye'yi karıştırmak istiyor? Toplumun sinir uçları neden hedefte? Konuyu A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detaylandırdı.
Toplumun sinir uçları neden hedefte?
Toplumun sinir uçları neden hedefte?
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