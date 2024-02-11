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Toplumsal fay hatları mı hedefte? Peş peşe yapılan saldırılar ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 10:37
Provokatif eylemlerin ardında kim var? Saldırılar planlı mı, seçime doğru artan provokasyon neyin işareti? Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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