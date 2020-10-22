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Toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alamayan işçiler greve gitti! CHP'li Kartal Belediyesi'nde neler oluyor?

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Giriş: 22.10.2020 13:27
Güncelleme:22.10.2020 13:31
Kartal Belediyesi işçileri mart ayından bu yana devam toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamayınca grev kararı aldı. Önümüzdeki yılların zam oranını görüşmek isteyen sendikaya, belediye yönetimi sıfır zam teklif ettiği için CHP'li Kartal Belediyesi'nde grev başladı. Detayları A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
Skandal zam teklifi! CHPli Kartal Belediyesinin çalışanları greve gitti SKANDAL ZAM TEKLİFİ! CHP'Lİ KARTAL BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞANLARI GREVE GİTTİ

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