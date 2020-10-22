Kartal Belediyesi işçileri mart ayından bu yana devam toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamayınca grev kararı aldı. Önümüzdeki yılların zam oranını görüşmek isteyen sendikaya, belediye yönetimi sıfır zam teklif ettiği için CHP'li Kartal Belediyesi'nde grev başladı. Detayları A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.