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0){for(t=0;t
22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alamayan işçiler greve gitti! CHP'li Kartal Belediyesi'nde neler oluyor? Toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alamayan işçiler greve gitti! CHP'li Kartal Belediyesi'nde neler oluyor? Giriş: 22.10.2020 13:27 Güncelleme:22.10.2020 13:31 Kartal Belediyesi işçileri mart ayından bu yana devam toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamayınca grev kararı aldı. Önümüzdeki yılların zam oranını görüşmek isteyen sendikaya, belediye yönetimi sıfır zam teklif ettiği için CHP'li Kartal Belediyesi'nde grev başladı. Detayları A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. DİĞER