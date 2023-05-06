06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Toplamda 143 bin köy evi inşa edilecek! Kahramanmaraş'ta 6 bin 928 köy evinin yapımı sürüyor
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta şehrin yeniden inşası için çalışmalar sürüyor. Köy evlerinin yapımı dur durak demeden devam ediyor. Toplamda 143 bin köy evi inşa edilecek! Kahramanmaraş'ta 6 bin 928 köy evinin yapımı sürüyor. 11 ilde bugüne kadar 132 bin konut ve köy evinin temelleri atıldı. Çalışmalara ilişkin son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı.