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Toplamda 143 bin köy evi inşa edilecek! Kahramanmaraş'ta 6 bin 928 köy evinin yapımı sürüyor

A Haber
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Giriş: 06.05.2023 09:51
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta şehrin yeniden inşası için çalışmalar sürüyor. Köy evlerinin yapımı dur durak demeden devam ediyor. Toplamda 143 bin köy evi inşa edilecek! Kahramanmaraş'ta 6 bin 928 köy evinin yapımı sürüyor. 11 ilde bugüne kadar 132 bin konut ve köy evinin temelleri atıldı. Çalışmalara ilişkin son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı.
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