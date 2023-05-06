Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta şehrin yeniden inşası için çalışmalar sürüyor. Köy evlerinin yapımı dur durak demeden devam ediyor. Toplamda 143 bin köy evi inşa edilecek! Kahramanmaraş'ta 6 bin 928 köy evinin yapımı sürüyor. 11 ilde bugüne kadar 132 bin konut ve köy evinin temelleri atıldı. Çalışmalara ilişkin son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı.

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