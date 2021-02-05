Topkapı Sarayı’nda restorasyon çalışması! Fatih Köşkü bin 500 tonluk yükten kurtuluyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un fethinden sonra payitahtın merkezi Topkapı Sarayı oldu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonda Fatih Köşkü’nün ahşap çatısı ve kubbeleri betonla yenilendi. Topkapı Sarayı'ndaki yeni restorasyon çalışması kapsamında beton eklemeler kaldırılacak. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç konuğu ile birlikte aktardı.