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Topbaş dönemi hatırlatılınca paylaşımlar silindi!

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Giriş: 25.01.2022 12:42
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle onbinlerce insan mahsur kalırken, gözler bir kez daha İBB yönetimine çevrildi. Ancak ne uyarılar dikkate alındı ne de önlemler artırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 41 bin 670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanıldığını iddia etti, vatandaşları trollükle suçladı. Ongun'a 2017 başkanlık yapan Kadir Topbaş'ın "10 Ocak 2017'de 36 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanıldı" hatırlatılınca eski paylaşımlar tek tek silindi.
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