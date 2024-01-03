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Tokyo’da 2 uçak pistte çarpıştı: 5 ölü! 2 uçak pistte nasıl çarpıştı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 09:37
Güncelleme:03.01.2024 09:37
Japonya'da 2024 art arda kabuslarla başladı. 1 Ocak'ta 7,6'lık deprem yaşandı, yılın ikinci günüyse gözler başkent Tokyo'ya çevrildi. Haneda Havalimanı dehşete sahne oldu. İnişe geçen yolcu uçağı pistteki sahil güvenlik uçağına çarptı. Yolcu uçağında can kaybı yok. Ancak diğer uçaktaki 5 kişi hayatını kaybetti. Peki 2 uçak pistte nasıl çarpıştı? 379 kişi yanan uçaktan nasıl çıkarıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uçak yüksek mühendisi Dr. öğretim üyesi Haluk Kul değerlendirdi.
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2 uçak pistte nasıl çarpıştı?
2 uçak pistte nasıl çarpıştı?
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