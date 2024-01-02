Tokyo Havalimanı pistinde alarm! Japan Airlines'a ait uçak iniş sonrası alev aldı

Son dakika haberine göre Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi.Henüz bir can kaybıyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

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