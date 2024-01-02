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Tokyo Havalimanı pistinde alarm! Japan Airlines'a ait uçak iniş sonrası alev aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 12:29
Güncelleme:02.01.2024 12:29
Son dakika haberine göre Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi.Henüz bir can kaybıyla alakalı bir açıklama yapılmadı.
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