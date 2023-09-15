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TOKİ’den peşin ödeme indirimi! Şartlar neler, ne zaman başvurulacak?

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 11:38
TOKİ'den ev ve iş yeri sahiplerine indirim müjdesi geldi. Borçlarını peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.
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