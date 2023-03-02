TOKİ konutları için ilk kazma vuruldu! Depremzedelerin evlerinin yeniden inşasına başlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda deprem bölgesine yapılması planlanan TOKİ konutları için ilk kazmanın vurulduğunu söyledi. Bakan Kurum ayrıca çalışmalara ilişkin bir de video paylaştı. İşte detaylar...