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TOKİ konutları için ilk kazma vuruldu! Depremzedelerin evlerinin yeniden inşasına başlanıyor

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Giriş: 02.03.2023 20:48
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda deprem bölgesine yapılması planlanan TOKİ konutları için ilk kazmanın vurulduğunu söyledi. Bakan Kurum ayrıca çalışmalara ilişkin bir de video paylaştı. İşte detaylar...
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