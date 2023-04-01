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TOKİ Konutları davalarla engellendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 16:10
İzmir'de Karabağlar Belediyesi açtığı davalarla TOKİ projesini engelledi. Peki belediye kentsel dönüşümü neden engelliyor? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu TOKİ Hak Sahipleri Platformu Sözcüsü Alişan İnal aktardı.
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